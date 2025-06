La tappa di Civitavecchia del tour mondiale della Nave Scuola Amerigo Vespucci | un trionfo di passione e solidarietà con il Ferrari Club Passione Rossa

Il 31 maggio, il Porto Militare di Civitavecchia ha vibrato di passione e solidarietà con la Nave Scuola Amerigo Vespucci in visita. Un evento che ha richiamato migliaia di visitatori, unendo tradizione marittima e amore per le quattro ruote, grazie al Ferrari Club Passione Rossa. Questo incontro è un segno tangibile di come la cultura navale possa rafforzare i legami sociali e promuovere valori di comunità, proprio mentre il mondo cerca connessione e unità. Che emoz

Il Porto Militare di Civitavecchia, ha accolto sabato 31 maggio, con un'affluenza straordinaria, la tappa italiana del prestigioso tour mondiale della Nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana. L'evento si è rivelato un successo clamoroso, consolidando ancora una volta il profondo legame tra la Marina Militare e il pubblico, in un'occasione di celebrazione dell'eccellenza italiana. A fare da cornice a questo storico appuntamento, in un connubio unico tra maestosità navale e l'iconico lusso automobilistico, è stato il Ferrari Club Passione Rossa . L'unico Ferrari Club al mondo autorizzato a partecipare a a questa iniziativa, Passione Rossa ha arricchito la giornata con l'esposizione di oltre trenta autovetture Ferrari, creando uno scenario di rara bellezza e attrazione per tutti i presenti.

