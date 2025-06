La svolta si riapre il caso di Maddie McCann dopo 18 anni In corso l’ispezione di due pozzi in Portogallo

Dopo 18 anni di silenzio, il caso di Madeleine McCann riaccende le speranze. L'attenzione si concentra su due pozzi in Portogallo, dove le ricerche riprendono con rinnovata urgenza. Questo sviluppo non solo alimenta il dibattito sulla sicurezza dei bambini in vacanza, ma evidenzia anche come la determinazione nella ricerca della verità possa sfidare il tempo. Ogni indizio è un passo verso la giustizia. Resta da vedere cosa emergerà da questa nuova fase.

Ripartono con nuova urgenza le ricerche per Madeleine McCann, la bimba di tre anni sparita nel 2007 mentre si trovava in vacanza in Portogallo con la famiglia. Martedì diversi agenti tedeschi hanno raggiunto la località di Praia da Luz per setacciare la zona assieme alle polizia portoghese. La Metropolitan Police di Londra è al corrente dell'operazione e ne sta seguendo l'evoluzione. Le ricerche sono imponenti. Non se ne vedevano di simili proporzioni da almeno due anni, o forse dal 2008. Ma gli inquirenti tedeschi non hanno tempo da perdere: vogliono trovare almeno una traccia di Maddie, prima che il massimo sospettato, il tedesco Christian Brückner, esca di prigione, forse già il prossimo settembre.

