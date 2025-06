La sugar tax verrà rinviata di nuovo L’incredibile epopea di una tassa mai nata davvero

La sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate, continua la sua odissea: rinviata ancora una volta, sarà posticipata di almeno sei mesi. Questo rinvio solleva interrogativi sul reale impegno nel combattere l'obesità e promuovere un’alimentazione sana. In un'epoca in cui la salute è al centro del dibattito pubblico, ci si aspetta finalmente che le parole si trasformino in azioni concrete. Riuscirà il governo a mantenere la rotta?

L'imposta sulle bevande zuccherate, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal prossimo 1° luglio, sarebbe destinata a un'ulteriore proroga di almeno sei mesi. © Gamberorosso.it

