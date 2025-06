La storia e le prospettive dell’Arsenale visita guidata e convegno con l’associazione Marco Motolese nell’ambito del progetto finanziato da AReSS

Scopri il fascino dell'Arsenale Marittimo Militare di Taranto! La recente visita guidata, parte del progetto “Servizi per la terza età, cultura, partecipazione e impegno sociale” dell'associazione Marco Motolese, non è solo un tuffo nella storia, ma un'opportunità per riflettere sull'importanza della cultura nel benessere della comunità. In un'epoca in cui l'inclusione sociale è cruciale, eventi come questo ci ricordano quanto sia fondamentale investire nella cultura per tutte le generazioni

Tarantini Time Quotidiano L’Arsenale Marittimo Militare di Taranto ha ospitato un’altra delle tappe dell’articolato percorso progettuale “Servizi per la terza età, cultura, partecipazione e impegno sociale”, predisposto dall’associazione “Marco Motolese” e destinatario di un finanziamento dell’AReSS – Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale della Regione Puglia. Lo scorso 30 maggio, l’iniziativa (che vede come partner il Club per l’Unesco di Taranto, Anteas Grottaglie, Ragazzi in gamba e Kairos, oltre ad aver ottenuto il patrocinio di Regione Puglia, Comune e Provincia di Taranto, Comando interregionale marittimo Sud e Arsenale Marittimo Militare) ha quindiraggiunto un altro degli ambiziosi obiettivi che si era posta, con lo scopo di promuovere la scoperta delle bellezze territoriali da parte dei destinatari, oltre che l’invecchiamento attivo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - La storia e le prospettive dell’Arsenale, visita guidata e convegno con l’associazione “Marco Motolese” nell’ambito del progetto finanziato da AReSS

Leggi anche Marsala e Regno Unito tra storia e nuove prospettive economiche - Marsala, gioiello della Sicilia occidentale, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia economica con il Regno Unito.

Approfondimenti da altre fonti

Mick Abel suscita entusiasmo con il suo storico debutto nella MLB mentre Andrew Painter affronta ostacoli nello sviluppo per i Phillies.; Mick Abel suscita entusiasmo con il suo storico debutto nella MLB, mentre Andrew Painter affronta ostacoli nello sviluppo per i Phillies.. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Arsenale, il ruggito dei leoni: la storia delle quattro statue a guardia dell'entrata Sapete da dove arrivano?

Lo riporta ilgazzettino.it: L'affascinante storia dei quattro felini messi a guardia ... A parlare così è Antonella Sacconi, archeologa, che ai leoni dell'Arsenale ha dedicato la sua tesi di laurea, anni fa, poi anche ...

Brugnaro: «Rilancio dell'Arsenale nord? L'accordo vale decine di milioni di investimenti»

Da ilgazzettino.it: VENEZIA - «Il rilancio dell'Arsenale nord le parole del sindaco Luigi Brugnaro, ieri alla presentazione delle nuove progettualità in vista del completamento del Mose si inserisce ...

Siglata la Pre-Intesa per la riorganizzazione e la valorizzazione del compendio dell’Arsenale Nord

Segnala italpress.com: VENEZIA (ITALPRESS) – È stata siglata oggi, alla presenza del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia Roberto Rossetto, del Commissario del Consorzio V ...