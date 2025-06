La storia di Bitsy | il rarissimo caso di una gattina con sei zampe

Scopri la straordinaria storia di Bitsy, una gattina con sei zampe che ha sfidato ogni aspettativa grazie all'amore e alla cura di un'associazione canadese. Questo raro caso di gemellismo, dove un feto è rimasto inglobato, ci ricorda quanto la natura possa essere sorprendente. In un mondo in cui le differenze sono sempre più celebrate, la storia di Bitsy rappresenta un simbolo di speranza e resilienza. Vuoi conoscere il suo viaggio?

Una gattina di due mesi, con sei zampe dovute alla presenza di un feto inglobato di un suo gemello, è stata recuperata in strada da un'associazione che si occupa di animali in stato di necessità in Canada: il suo caso è rarissimo. Ora sta bene ed è stata adottata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

La storia di Bitsy: il rarissimo caso di una gattina con sei zampe

Lo riporta fanpage.it: Una gattina di due mesi, con sei zampe dovute alla presenza di un feto inglobato di un suo gemello, è stata recuperata in strada da un'associazione che ...

Bitsy, il gatto a sei zampe di cui tre non sue: un raro caso di fetus in fetu

Da repubblica.it: Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ...

Bitsy, l’adorabile gattina nata con sei zampe e l’intervento chirurgico che le ha cambiato la vita

Segnala greenme.it: Bitsy era nata con sei zampe: ora è stata operata, è rimasta con 3 zampe, sta bene e potrebbe essere presto adottata.