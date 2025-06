La stagione parte col piede giusto Primo bagno di folla per la riviera | Come un Ferragosto anticipato

La Riviera è tornata a brillare, accogliendo un mare di turisti per il ponte del 2 giugno, come un Ferragosto anticipato! Questo primo test della stagione estiva 2025 segna una ripresa entusiasta dopo mesi di eventi sportivi e maltempo. La voglia di mare e relax è palpabile, con spiagge affollate e atmosfere festose. Un chiaro segno di quanto il turismo sia pronto a ripartire: un'estate indimenticabile ci aspetta!

La riviera ha fatto il pieno di turisti per il ponte del 2 giugno. Quello appena lasciato alle spalle è il vero primo test della stagione estiva 2025, dopo i ponti di primavera e i fine settimana di maggio caratterizzati soprattutto dalle manifestazioni sportive, ma da condizioni meteo che non consentivano i bagni al mare. In questa ricorrenza di festa, invece, sono stati i bagni al mare a lavorare parecchio, i villaggi, i campeggi. Tutto esaurito anche in quasi tutti i locali sul lungomare ed i ristoranti tipici sul porto canale. I balneari finalmente sorridono, come ci conferma Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico: "Dopo un mese di maggio fra i più freddi e calmi degli ultimi anni, finalmente sono arrivati il sole e il caldo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La stagione parte col piede giusto. Primo bagno di folla per la riviera: "Come un Ferragosto anticipato"

Leggi anche Parte la stagione balneare a Jesolo, scatta il divieto di fumo lungo la battigia - Con l'inizio della stagione balneare a Jesolo, scatta il divieto di fumo lungo la battigia. L’ordinanza dirigenziale, firmata nelle ultime ore, regola le attività balneari per il 2025, in linea con le direttive dell’Ufficio Circondariale Marittimo e della Guardia Costiera di Jesolo, stabilendo date precise per l’apertura e la chiusura della stagione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La stagione parte col piede giusto. Primo bagno di folla per la riviera: "Come un Ferragosto anticipato"

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Bagnini molto soddisfatti per il ponte del 2 giugno: "Dopo il maggio freddo, il sole ci ha aiutato". Gongolano anche gli albergatori: "Chi aveva una camera vuota l’ha venduta in un quarto d’ora".

"La stagione del melone parte con il piede giusto"

Riporta freshplaza.it: La raccolta è iniziata da pochi giorni, ma in casa Bristol già si respira ottimismo. A raccontarlo è Tommaso Concari (foto a lato), responsabile tecnico per il controllo delle produzioni ...

Partite con il piede giusto in vista del caldo estivo: parla il podologo

gazzettadiparma.it scrive: Spesso sottovalutati nella routine quotidiana, i piedi sono in realtà una delle parti più complesse e importanti del nostro corpo. Ogni giorno sopportano il peso dell’intera struttura corporea, garant ...