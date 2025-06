La solida solare invidiabile carriera di Emma Thompson premiata al Locarno Film Festival

Emma Thompson, icona del cinema britannico, si prepara a ricevere un meritato premio alla carriera al Locarno Film Festival. Un riconoscimento che celebra non solo i suoi successi, ma anche il potere della narrazione femminile nella settima arte. In un’epoca in cui le storie autentiche stanno conquistando il pubblico, l’assegnazione di questo premio ci ricorda quanto sia fondamentale dare voce alle donne nel mondo del cinema. Non perdetelo!