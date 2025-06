La soffiata di un testimone e i 21 campi da perlustrare | cosa sappiamo sulle nuove ricerche di Maddie McCann

Le ricerche di Maddie McCann si intensificano, con 21 campi da perlustrate in Portogallo, un nuovo capitolo che accende la speranza dopo anni di silenzio. La soffiata di un testimone potrebbe rappresentare la chiave per svelare uno dei misteri più inquietanti del nostro tempo. In un'epoca in cui la tecnologia e le indagini moderne si fondono, ogni indizio potrebbe portare a verità inaspettate. Resta alta l'attenzione su questa tragica storia.

Le forze dell'ordine perlustreranno 21 campi privati, di cui diversi non recintati, alla ricerca di tracce della piccola Maddie scomparsa in Portogallo nel 2007. Le nuove operazioni sarebbero nate da una soffiata di un testimone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La soffiata di un testimone e i 21 campi da perlustrare: cosa sappiamo sulle nuove ricerche di Maddie McCann

Riporta fanpage.it: Le forze dell'ordine perlustreranno 21 campi privati, di cui diversi non recintati, alla ricerca di tracce della piccola Maddie scomparsa in Portogallo ...