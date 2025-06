La sinistra usa la Palestina per spingere il quorum | ecco il Gazarendum

Nel turbinio delle polemiche politiche, la sinistra italiana si gioca una carta audace: collegare la questione palestinese al raggiungimento del quorum. Un'operazione che rispecchia un trend sempre più presente, dove eventi di forte impatto sociale diventano leve per scopi elettorali. Sabato 7, Roma si prepara a una manifestazione pro Palestina, mentre il Nazareno punta a capitalizzare l’attenzione. Un’opportunità che potrebbe rivelarsi cruciale. Chi vincerà questa sfida?

Due è meglio di uno. Giugno, il tempo delle maxi offerte del Nazareno, mettere insieme Gaza con il quorum. L'evergreen della propaganda, i classici due piccioni con una fava, "non si butta via niente". Una furbata a tutti gli effetti: organizzare la manifestazione pro Pal (a Roma in piazza San Giovanni, sabato 7) esattamente il giorno prima delle consultazioni per i cinque referendum (domenica 8 e lunedì 9) sostenuti dalla Cgil e da Più Europa. Con un obiettivo dichiarato: allungare la campagna elettorale (ignorando la pausa di riflessione della vigilia) sui quesiti, una sorta di "save the date" da diffondere in Piazza, sui social e nei telegiornali della sera.

