La sinistra astensionista ora insorge sul referendum

La sinistra astensionista si risveglia e punta il dito contro la premier sul referendum imminente! Ma è curioso notare come il PD avesse in passato incoraggiato proprio l'astensione, come nel caso del 2016 sulle trivelle. Questo contraddittorio risveglia domande: quanto davvero conta il voto per chi lo invita a disertare? In un'epoca in cui la partecipazione democratica è più che mai sotto i riflettori, questo è un tema che merita una riflessione profonda.

Il Pd attacca la premier ma dimentica le campagne per invitare gli italiani a non votare, come nella consultazione del 2016 sulle trivelle. Quelle parole di Napolitano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra astensionista ora insorge sul referendum

Su questo argomento da altre fonti

La sinistra astensionista ora insorge sul referendum. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum, sinistra in tilt. Esposto contro La Russa

Scrive msn.com: Il referendum fa saltare i nervi alla sinistra. Accuse ... bassa il vicepremier Antonio Tajani per lo stesso orientamento astensionista di La Russa. E del vicepremier Matteo Salvini («non ...

Cruciani travolge la sinistra sul referendum: cosa ha detto

Come scrive ilgiornale.it: La strada che porta al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno è lunga e tortuosa. La classe politica italiana continua ad esibirsi in uno scontro frontale con una sinistra che, con sprezzo del ...

La sinistra rinasce insieme al referendum

Lo riporta ilmanifesto.it: «Vedrete che il referendum sarà il primo passo per allargare il campo ... L’ex pd Alfredo D’Attorre è sicuro che sarà il «plebiscito» la vera start up del nuovo partito di sinistra. «Conosco i miei ...