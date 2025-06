La Sicilia segua l’esempio di Emilia Romagna e Puglia | stop relazioni con Israele

La Sicilia si trova a un bivio storico: seguire l'esempio di Emilia Romagna e Puglia nel condannare le azioni israeliane e riconoscere simbolicamente lo Stato di Palestina. Fabio Granata invita il Presidente Schifani a prendere una posizione netta, riflettendo un crescente movimento di solidarietà internazionale. Un gesto che non solo confermerebbe l'umanità della nostra isola, ma segnerebbe anche un forte passo verso una maggiore giustizia globale. La Sicilia può essere faro di cambiamento!

Fabio Granata, già parlamentare nazionale e assessore regionale, invita il Presidente della Regione Schifani e il Parlamento Siciliano a interrompere ogni relazione con lo Stato di Israele fin quando non fermerà la sua sconsiderata azione di sterminio sul Popolo Palestinese e a riconoscere simbolicamente lo Stato di Palestina. "La Sicilia non deve abdicare al suo ruolo politico e culturale di cuore del Mediterraneo e non può girarsi dall'altra parte di fronte al Genocidio del Popolo Palestinese. Sarebbe un segnale fortissimo se proprio noi interrompessimo ogni rapporto con lo Stato di Israele fin quando non fermerà la sua azione di sterminio contro il popolo palestinese.

Granata: “La Sicilia segua l’esempio di Emilia Romagna e Puglia: stop relazioni con Israele”

Da siracusaoggi.it: Fabio Granata, già parlamentare nazionale e assessore regionale, invita il Presidente della Regione Renato Schifani e il Parlamento Siciliano a interrompere ogni relazione con lo Stato di Israele “fin ...

