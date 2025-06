La Si Tri entra nella neonata Federazione Italiana delle Società di Dermatologia

Un'importante svolta per il settore della dermatologia in Italia: la Società Italiana di Tricologia (Si.Tri.) entra ufficialmente nella nuova Federazione Italiana delle Società di Dermatologia. Questo passo rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche un’opportunità per unire le forze nella lotta contro le patologie della pelle. La sinergia tra professionisti porterà a standard più elevati e a una maggiore attenzione alla salute cutanea dei cittadini. Rimanete sintonizzati!

La Società Italiana di Tricologia (Si.Tri.) è orgogliosa di annunciare la sua adesione ufficiale alla Federazione Italiana delle Società di Dermatologia, un progetto ambizioso e atteso da anni che oggi, finalmente, prende vita con una firma storica a Brescia. Le principali società dermatologiche accreditate presso il Ministero della Salute hanno deciso di unirsi in una Federazione che le rappresenti in maniera compatta e sinergica, con l’obiettivo di: fare rete per ampliare e condividere le conoscenze scientifiche in ambito dermatologico;. coordinare e promuovere la ricerca;. rafforzare il ruolo della dermatologia nei tavoli istituzionali;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Si.Tri. entra nella neonata Federazione Italiana delle Società di Dermatologia

Come scrive zeroventiquattro.it: La Società Italiana di Tricologia (Si.Tri.) è orgogliosa di annunciare la sua adesione ufficiale alla Federazione Italiana delle Società di Dermatologia, un progetto ambizioso e atteso da anni che ogg ...