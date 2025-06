La Serata d’Onore con Giacomo Rizzo chiude il PAF 2025

La Serata d'Onore con Giacomo Rizzo segna la conclusione del Premio PAF 2025, un festival che celebra il talento e la cultura partenopea. Lo spettacolo "Don Felice creduto guaglione e ‘n anno", diretto da Roberto Capasso, promette di incantare il pubblico. In un periodo in cui l'arte è più vitale che mai, questa manifestazione rappresenta un faro di speranza e creatività per Napoli e oltre. Non perdere l'occasione di vivere l'emozione!

Il Premio PAF 2025 prosegue stasera con lo spettacolo "Don Felice creduto guaglione e 'n anno" diretto da Roberto Capasso. La Serata d'Onore con Giacomo Rizzo chiude il Polo delle Arti Festival (PAF) 2025, l'evento ideato e diretto dall'attore Gianfranco Gallo in corso all'interno dell'Istituto Palizzi di Napoli (piazzetta Salazar 6), sede dei licei artistico.

