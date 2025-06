La scrittrice ucraina Elena Kostioukovitch racconta Kyiv al Qui 365 festival

Il 4 giugno, il Clap Museum diventa la cornice di un incontro imperdibile con Elena Kostioukovitch, scrittrice ucraina che racconta la sua Kyiv nel nuovo libro "Kyiv. Una fortezza sopra l’abisso". In un periodo storico in cui le storie di resilienza e speranza risuonano forte, la Kostioukovitch ci invita a scoprire una città che si erge con dignità . Un'occasione unica per immergersi nella cultura ucraina e riflettere sulle sfide contemporanee

SarĂ al Clap museum il prossimo 4 giugno la scrittrice ucraina Elena Kostioukovitch: presenterĂ il suo nuovo libro "Kyiv. Una fortezza sopra l'abisso". L'autrice è ospite del Qui 365 festival promosso dalla fondazione Pescarabruzzo e dal Fla - Festival di Libri e Altrecose. L'ingresso è gratuito.

