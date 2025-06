La scomparsa di Padre Dall’Oglio un mistero lungo 12 anni

La scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio, un mistero che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per oltre un decennio, si tinge di una drammatica verità. Il ritrovamento del suo corpo in una fossa comune in Siria segna non solo una svolta nel caso, ma anche una riflessione profonda sul valore del dialogo interreligioso in un contesto di conflitto e divisione. La sua eredità continua a vivere, invitandoci a non dimenticare.

Roma, 3 giugno 2025 – Un mistero lungo 12 anni. La scomparsa di padre Paolo Dall’Oglio, gesuita e figura simbolo del dialogo interreligioso, potrebbe essere giunta a una svolta, la più tragica. Il suo corpo sarebbe infatti stato ritrovato in una fossa comune in Siria. Le sue tracce si erano perse il 29 luglio 2013 a Raqqa, all'epoca roccaforte di milizie islamiste che di lì a poco sarebbero confluite nello Stato Islamico (Isis). Nel Paese era rientrato in primavera, di nascosto, dopo l’espulsione dell’anno precedente per le sue aspre critiche alla repressione del regime di Bashar al-Assad dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La scomparsa di Padre Dall’Oglio, un mistero lungo 12 anni

