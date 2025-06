La scelta della Meloni di non scaldare il referendum nasconde due nomi ingombranti | l' ingombrante Renzi e l' impercettibile Calderone

La decisione della Meloni di mantenere un basso profilo sul referendum rivela una strategia astuta: evita di schierarsi e disinnesca il peso politico di Renzi e Calderone. In un clima elettorale sempre più volatile, questa mossa dimostra come la politica sia un gioco di equilibri delicati. Ma quanto a lungo potrà resistere senza esporre le proprie scelte? Un question mark che potrebbe rivelarsi decisivo nel prossimo futuro.

In poche parole tattica e strategia si intersecano. Scegliendo, come dicevamo, di non scaldare la campagna e di non indicare una preferenza, la Meloni smina il terreno da due nomi, uno ingombrante l'altro impercettibile per non dire invisibile Così scrive Ferruccio De Bortoli: "È del tutto le.