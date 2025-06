La scelta della Meloni di non scaldare il referendum nasconde due nomi ingombranti | l' avversario Renzi e l' impercettibile Calderone

La manovra della Meloni di non accendere i toni sul referendum è un gioco strategico che nasconde insidie. Evitando di schierarsi, taglia fuori due avversari temibili: Renzi e Calderone. Dietro questa scelta si cela una raffinata tattica politica, che riflette un clima di incertezze e sfide. In un panorama in continuo mutamento, sarà interessante scoprire come si muoveranno le pedine nel grande scacchiere politico italiano. La partita è solo all’inizio!

In poche parole tattica e strategia si intersecano. Scegliendo, come dicevamo, di non scaldare la campagna e di non indicare una preferenza, la Meloni smina il terreno da due nomi, uno ingombrante l’altro impercettibile per non dire invisibile Così scrive Ferruccio De Bortoli: “È del tutto le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La scelta della Meloni di non “scaldare” il referendum nasconde due nomi ingombranti: l'avversario Renzi e l'impercettibile Calderone

Leggi anche Meloni: scelta Genova è tra sinistra delle catene e crescita con noi - Meloni a Genova sottolinea l'unità del centrodestra e la divisione a sinistra, evidenziando la forza della coalizione per le prossime sfide elettorali.

Segui queste discussioni sui social

Fino a qualche tempo fa pensavo ci fosse solo una piccola nicchia che deteneva ricchezza e potere e il resto del mondo sociale consumistico a dividersi le briciole. Ora so che polarizzato su un altro estremo è presente il #fediverso con cu… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum, Meloni andrà al seggio ma non ritirerà le schede: cosa comporta questa scelta per il quorum

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Un'opzione prevista dalla legge ma totalmente diversa da chi decide di votare "no" o consegna le schede bianche: ecco perché ...

Meloni e il Referendum: La Controversa Scelta di Non Ritirare la Scheda

Segnala dailyexpress.it: La decisione di Giorgia Meloni di presentarsi alle urne per i referendum abrogativi sul lavoro e sulla cittadinanza, senza però ritirare la scheda, ...

Referendum, la scelta di Meloni: al seggio ma non ritiro le schede

Lo riporta msn.com: La premier decide la sua posizione a pochi giorni dalle urne. I fedelissimi: è il momento giusto ...