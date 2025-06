La Sapienza è la prima università italiana al mondo nella classifica Cwur 2025

La Sapienza continua a brillare nel panorama accademico mondiale, riconfermandosi prima università italiana nella classifica CWUR 2025. Questo risultato non è solo un vanto per l'ateneo di Roma, ma riflette un trend crescente di eccellenza nella formazione e nella ricerca in Italia. Anche se ha perso una posizione rispetto all'anno scorso, il suo prestigio rimane intatto. La domanda è: cosa ci riserva il futuro per le università italiane?

La Sapienza si conferma prima università italiana al mondo per la classifica 2025 dell'agenzia Center for world university rankings (Cwur). Un primato che l'ateneo di piazzale Aldo Moro mantiene saldo da 14 anni, arretrando però di una posizione rispetto al 2024: è passata, infatti, dal 124esimo.

