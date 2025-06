La Russa riceve Crosetto e i Bersaglieri dopo contestazioni Magenta

Nel clima di celebrazioni e contestazioni, il presidente della Repubblica ha riaffermato l'importanza dei bersaglieri, simbolo di coraggio e tradizione italiana. Questo gesto non √® solo un riconoscimento, ma riflette un trend pi√Ļ ampio di riscoperta delle radici militari e patriottiche del nostro paese, in un momento in cui la coesione sociale √® fondamentale. Scopri perch√© i bersaglieri continuano a essere il cuore pulsante della nostra identit√† nazionale.

Roma, 3 giu. (askanews) - "Tutto il Senato √® al fianco dei bersaglieri che costituiscono una parte fondamentale delle nostre forze armate, forse la pi√Ļ amata dagli italiani, senza nulla togliere agli altri. Sicuramente non c'√® nessuno pi√Ļ amato, ce ne pu√≤ essere qualcuno alla pari ma nessuno √® pi√Ļ amato dei bersaglieri". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricevendo a palazzo Giustiniani il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano e una rappresentanza del Corpo dei Bersaglieri, dopo l'episodio della contestazione, da parte di un gruppo di docenti, nei confronti di un evento che prevedeva la presenza dei militari al liceo Bramante di Magenta, in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - La Russa riceve Crosetto e i Bersaglieri (dopo contestazioni Magenta)

Leggi anche Carceri, La Russa riceve Bernardini e Giachetti: focus su buona condotta e liberazione anticipata - Questa mattina a Palazzo Madama, Ignazio La Russa ha incontrato Rita Bernardini e Roberto Giachetti, concentrandosi su temi come la buona condotta in carcere e le possibilità di liberazione anticipata.

Segui queste discussioni sui social

La guerra invisibile del #Cremlino: la vera macchina dietro Doppelgänger.- Un rapporto svedese rivela la #retedigitale #russa che va ben oltre i siti clonati. Al centro, una struttura ibrida pubblico-privata guidata...RE: 3lnyccexjmfd7bvr4… Leggi la discussione

'Giornalista #ucraina #torturata dai #russi, #organi #asportati'Denuncia di Kiev su Viktoriia #Roshchyna, morta in prigioniaViktoriia Roshchyna è deceduta durante la prigionia #russa dopo essere stata catturata nei territori occupati nel 2… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Russa riceve Crosetto e i Bersaglieri (dopo contestazioni Magenta)

Secondo libero.it: Roma, 3 giu. (askanews) - "Tutto il Senato è al fianco dei bersaglieri che costituiscono una parte fondamentale delle nostre forze armate, forse la più amata dagli italiani, senza nulla togliere agli ...

Bersaglieri ‚Äėbanditi‚Äô da una liceo: ‚ÄúNon rappresentano nostri valori‚ÄĚ/ Crosetto: ‚ÄúPregiudizio ideologico‚ÄĚ

Da ilsussidiario.net: Bersaglieri 'sgraditi' in un liceo lombardo: la lettera al ministro Valditara da parte di alcuni docenti che sta creando un caso politico ...

La Russa, Crosetto?Non ho elementi, giudici a volte a gamba tesa

Come scrive ansa.it: Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante l'evento Italia Direzione Nord rispondendo a una domanda sulle parole del ministro Guido Crosetto sulla magistratura.