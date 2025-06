La Russa junior i pm | Va processato per revenge porn

Un caso che scuote l'Italia e riaccende il dibattito sul revenge porn, un fenomeno in crescita nella nostra società digitale. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il figlio del presidente del Senato, accusato di aver diffuso contenuti intimi senza consenso. Un episodio che sottolinea l'importanza della tutela della privacy e il rispetto nelle relazioni. Come reagirà la politica a questo scandalo? Il futuro del dibattito è aperto!

La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il figlio del presidente del Senato: «Ha diffuso in modo illecito immagini o video sessualmente espliciti». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La Russa junior, i pm: “Va processato per revenge porn”

La Russa jr, i pm chiedono il processo per revenge porn per lui e l’amico a cui inviò il video

Come scrive milano.repubblica.it: I due erano insieme la notte del maggio 2023, quando si trovano a casa del presidente del Senato assieme a una ex compagna di scuola di Apache ...

Pm Milano, processate La Russa jr e amico per revenge porn

Riporta ansa.it: L'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge p ...

Leonardo Apache La Russa, chiesta archiviazione per violenza sessuale. “Ma va processato per revenge porn”

Da ilgiorno.it: Il reato di revenge porn Dall'altro lato, i pm hanno chiuso le indagini per La Russa jr e Gilardoni in vista della richiesta di processo, per il reato di revenge porn. Lo scorso dicembre ...