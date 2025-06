La Russa jr chiesto processo per revenge porn per lui e il deejay a cui inviò il video

La richiesta di processo per Leonardo La Russa e il deejay Tommaso Gilardoni segna un'ulteriore battaglia contro il revenge porn, un fenomeno in crescita che colpisce molte vittime. Questo caso non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d'allarme su come la tecnologia possa compromettere la privacy e la dignità delle persone. È tempo di dare voce a chi subisce e combattere questa piaga sociale insieme!

La procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e per l’amico Tommaso Gilardoni, deejay. I due sono indagati per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti — il cosiddetto revenge porn — in relazione a un episodio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Per la stessa vicenda, la Procura aveva precedentemente chiesto l’ archiviazione dall’accusa di violenza sessuale, accogliendo la ricostruzione difensiva secondo cui il rapporto avvenuto quella notte sarebbe stato consensuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La Russa jr, chiesto processo per revenge porn per lui e il deejay a cui inviò il video

Leggi anche Il figlio di La Russa chiude il locale a Milano dopo le lamentele dei condomini: chiesto un risarcimento di 500 mila euro - Lorenzo Cochis La Russa, figlio del Presidente del Senato, ha chiuso il suo locale a Milano dopo una lunga disputa legale con i vicini di casa.

