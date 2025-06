La Russa Jr chiesto processo per lui e per l' amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn la decisione alla gup Lidia Castellucci

Il caso di La Russa Jr. e dell'amico dj Tommaso Gilardoni riaccende il dibattito sul revenge porn, un fenomeno sempre più allarmante nella nostra società. La decisione della gup Lidia Castellucci rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza digitale. Ma attenzione: mentre su alcune accuse si cerca l'archiviazione, altre rimangono aperte. È tempo di riflettere sull'importanza di proteggere le vittime e denunciare ogni forma di abuso.

Discorso diverso per quanto riguarda l'accusa di stupro. Su questo, la procura di Milano ha già chiuso le indagini e chiesto l'archiviazione lo scorso aprile per il terzogenito del presidente del Senato La procura di Milano ha chiesto il processo per La Russa Jr ed il suo amico dj Tommaso Gil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Russa Jr, chiesto processo per lui e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn, la decisione alla gup Lidia Castellucci

Leggi anche Il figlio di La Russa chiude il locale a Milano dopo le lamentele dei condomini: chiesto un risarcimento di 500 mila euro - Lorenzo Cochis La Russa, figlio del Presidente del Senato, ha chiuso il suo locale a Milano dopo una lunga disputa legale con i vicini di casa.

