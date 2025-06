La Russa jr chiesto il processo per revenge porn per lui e l’amico Dj Perché la procura vuole l’archiviazione per violenza sessuale

La vicenda di Leonardo La Russa jr, ora al centro di un caso di revenge porn, è simbolo di un fenomeno crescente nella nostra società: l’abuso della tecnologia per danneggiare gli altri. Mentre la procura punta all'archiviazione per violenza sessuale, la questione del rispetto della privacy e dei diritti digitali si fa sempre più urgente. Un tema che tocca tutti noi, in un'epoca dove le immagini possono circolare in un istante. Rimani aggiornato!

Archiviazione per l’accusa di violenza sessuale, rinvio a giudizio per revenge porn. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, sembrano queste le intenzioni della procura di Milano. Secondo la pm Rosaria Stagnaro e l’aggiunta Letizia Mannella, La Russa jr e l’amico dj Tommaso Gilardoni avrebbero infatti diffuso illecitamente – in due episodi distinti – «immagini o video sessualmente espliciti». Si tratterebbe di riprese della notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, durante la quale, come ha denunciato una ragazza 22enne, si sarebbe consumata anche lo stupro. 🔗 Leggi su Open.online

Il figlio di La Russa chiude il locale a Milano dopo le lamentele dei condomini: chiesto un risarcimento di 500 mila euro - Lorenzo Cochis La Russa, figlio del Presidente del Senato, ha chiuso il suo locale a Milano dopo una lunga disputa legale con i vicini di casa.

