La Russa | Inzaghi? Per Inter ok se resta ma per lui esperienza nuova sarebbe positiva – Video

La questione del futuro di Simone Inzaghi è al centro delle attenzioni, ma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, invita a riflettere: restare all'Inter potrebbe essere la scelta giusta. In un calcio sempre più globalizzato, con offerte dall'Arabia Saudita che stuzzicano i grandi allenatori, la permanenza in una squadra storica come l'Inter potrebbe rappresentare non solo una sfida, ma anche un'opportunità unica per costruire la sua leggenda. Cosa sceglierà?

(Adnkronos) – "Se devo pensare all'Inter, alla società, penso che Inzaghi dovrebbe rimanere". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interpellato dall'AdnKronos sul futuro del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cui sono arrivate offerte dall'Arabia dopo il ko di Monaco, con la finale di Champions persa con il Psg. "Ha dato moltissimo alla società, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

