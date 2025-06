la russa è appena arrivata la decisione sul figlio dopo le gravi accuse

La decisione della procura di Milano sul figlio del noto politico Ignazio La Russa segna un momento cruciale nella lotta contro il revenge porn, un reato che sta guadagnando sempre più attenzione. Con il rinvio a giudizio richiesto per Leonardo La Russa e il deejay Tommaso Gilardoni, si pone l'accento su un tema scottante: la tutela della privacy e il rispetto nei rapporti interpersonali. Una questione che coinvolge tutti noi, non solo le celebrità. Rimanete aggiornati!

La procura di Milano ha ufficialmente chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo La Russa, figlio del noto politico Ignazio La Russa, presidente del Senato, e per il deejay Tommaso Gilardoni. Entrambi sono accusati di diffusione illecita di contenuti espliciti, comunemente noto come revenge porn. L'accusa si riferisce a un evento che si sarebbe verificato nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Precedentemente, la procura aveva archiviato l'accusa di violenza sessuale, accettando la tesi difensiva secondo cui il rapporto sessuale sarebbe stato consensuale. I video senza consenso: le accuse nel dettaglio.