La rivincita del grigio nei look dell’estate | è il momento del “groutfit”

Quest'estate, il grigio torna a far parlare di sé con il trend del "groutfit". Dalle passerelle alle strade, il grigio si trasforma in un simbolo di eleganza sobria e versatilità. Celebrità e influencer lo indossano con disinvoltura, dimostrando che questo colore neutro può essere sorprendentemente audace. Preparati a reinventare il tuo stile con tocchi di grigio: un must-have che parla di modernità e raffinatezza! Scopri come abbinarlo al meglio

Ma quanto stanno bene insieme grigio e burgundy? Ecco il look da copiare al volo!

Segnala grazia.it: Quali? Un paio di pantaloni di flanella grigio scuro dal taglio maschile, passe-partout indiscusso su mille look diversi, l'immancabile pullover a dolcevita, declinato su una nuance di grigio ...