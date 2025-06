La Riviera è tornata in pista La lunga notte delle discoteche con le stelle della consolle

La Riviera è tornata a brillare! La stagione delle discoteche si è aperta con una notte da sogno, in cui i migliori DJ hanno fatto vibrare le onde sonore fino all'alba. Il primo grande evento allo Space ha riportato alla memoria l'emozione di estati passate, mentre i fuochi d’artificio hanno incantato il pubblico. È il segnale di un'estate ricca di musica e divertimento, pronta a regalare notti indimenticabili. Preparati a ballare!

Grandi dj e maratone musicali incendiano la notte della Riviera come anche i fuochi d’artificio che hanno illuminato la collina di Riccione nel primo grande evento della stagione allo Space. Doveva essere la partenza dell’estate e così è stata, le attese sono state rispettate. A Riccione serata spaziale allo Space, con atmosfere avvolgenti e svariate migliaia di persone che hanno riempito la collina per 14 ore di fila, fin dalle 16 di domenica. Un’autentica maratona che si conclusa al mattino successivo. L’attesa era tale che l’evento era sold out. Impossibile trovare un biglietto nei giorni che hanno preceduto la prima data di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Riviera è tornata in pista. La lunga notte delle discoteche con le stelle della consolle

