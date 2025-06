La ritirata austriaca da Piacenza un incontro al PalabancaEventi

Il 9 giugno, alle 18, il PalabancaEventi di Piacenza ospiterà un incontro che non puoi perdere! In occasione dell'anniversario della ritirata austriaca, esperti come Carlo Giarelli e Robert Gionelli porteranno alla luce storie affascinanti e poco conosciute. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la nostra storia e capire come eventi passati influenzino il presente. Partecipa per vivere una serata di cultura e riflessione!

Lunedì 9 giugno alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini in occasione dell'anniversario della ritirata austriaca da Piacenza l'incontro conclusivo dell'anno sociale dell'associazione "Piacenza città Primogenita". Interverranno Carlo Giarelli e Robert Gionelli. Modera Danilo Anelli.

