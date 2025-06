La rinascita della cipolla Presentato il piano del presidio Slow Food | Un ritorno importante

La cipolla, simbolo di un territorio, torna a brillare grazie al nuovo piano del presidio Slow Food. Sette aziende agricole locali uniscono le forze per custodire questa preziosa varietà, promuovendo la biodiversità e pratiche sostenibili. In un’epoca in cui il cibo locale è sempre più valorizzato, questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso un’agricoltura responsabile. Scopri come la rinascita della cipolla possa ispirare un futuro più verde!

Un progetto nato dal lavoro congiunto di sette aziende agricole locali (supportate da Condotte Slow Food Empolese Valdelsa e San Miniato ) con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un prodotto simbolo del territorio, nel rispetto della biodiversità e di un disciplinare produttivo. E’ con queste premesse che poche settimane fa si è presentato il " Presidio Slow Food Cipolla di Certaldo ", che nelle intenzioni dei promotori dovrà rappresentare l’inizio di un percorso che mira alla diffusione del tradizionale prodotto agroalimentare certaldese per puntare in futuro all’istituzione di una vera e propria "Strada della Cipolla di Certaldo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rinascita della cipolla. Presentato il piano del presidio Slow Food: "Un ritorno importante"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La rinascita della cipolla. Presentato il piano del presidio Slow Food: Un ritorno importante. 🔗Cosa riportano altre fonti

La rinascita della cipolla. Presentato il piano del presidio Slow Food: "Un ritorno importante"

Come scrive lanazione.it: I produttori hanno raggiunto un obiettivo decisivo per la tutela dell’ortaggio. Il prossimo traguardo nel mirino è ottenere il riconoscimento della Dop.