La richiesta di Confcommercio | Bene i lavori in galleria Urtoller ma vanno rigenerate anche le altre

Confcommercio celebra il restyling della Galleria Urtoller, un'opera che segna non solo la rinascita di uno storico spazio commerciale, ma anche una spinta verso la rigenerazione urbana. Questo intervento è un passo fondamentale in un contesto più ampio, dove il rinnovamento dei centri città diventa cruciale per attrarre visitatori e stimolare l'economia locale. Un punto interessante? La collaborazione tra pubblico e privato può davvero fare la differenza!

Entro il 2025 galleria Urtoller, costruita nei primi anni Sessanta grazie all’intraprendenza di un privato con negozi ed appartamenti ricavati dal palazzo nobiliare Urtoller, finirà sotto i ferri per il rifacimento del manto e dell’illuminazione. Confcommercio cesenate plaude all’intervento dell’amministrazione comunale in concorso con i privati e chiede che sia il primo di una serie, visto che di gallerie commerciali in centro storico ce ne sono altre tre. "Le gallerie Urtoller, Almerici, Oir e, più defilata, Isei, sorsero tra anni Cinquanta e anni Sessanta - afferma il presidente Augusto Patrignani - ad ammodernare l’impianto del centro storico con luoghi vocati al commercio al dettaglio e in particolare all’abbigliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La richiesta di Confcommercio: "Bene i lavori in galleria Urtoller, ma vanno rigenerate anche le altre"

