La Repubblica in piazza | Grazie all’aeronautica salvati cento bambini

La solidarietà italiana in azione: grazie all'intervento della 46ª Brigata aerea, cento bambini di Gaza e le loro famiglie sono stati portati in salvo. In un momento in cui il conflitto tra Israele e Hamas continua a mettere a dura prova le vite dei più vulnerabili, questo gesto mette in luce l'importanza dell'umanità e della cooperazione internazionale. Un esempio che riaccende la speranza e dimostra che ogni vita conta.

"A seguito del conflitto tra Israele e Hamas, l'Italia ha partecipato con attività umanitarie, con l'impiego della 46ª Brigata aerea di Pisa, con tre voli del 29 gennaio, dell'8 febbraio e del 10 marzo 2024, trasportando dagli aeroporti egiziani, a Ciampino e Pisa, 107 bambini di Gaza e loro familiari gravemente feriti". Sono le parole di ringraziamento pronunciate ieri dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, durante la cerimonia ufficiale per il 79º anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, che si è svolta in piazza dei Miracoli. Il 2 giugno pisano, con una cerimonia in grande stile, si è svolto davanti al selciato del Duomo di Pisa alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei sindaci della provincia, delle forze dello Stato, delle associazioni combattentistiche e d'arma, delle associazioni di volontariato.

