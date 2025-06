La Rappresentante di Lista live a Bologna per una serata al WMF - We Make Future

Il 5 giugno, Bologna si illumina con la musica de La Rappresentante di Lista al WMF 2025! In un'epoca in cui l'arte si fa veicolo di messaggi profondi e autentici, il duo Lucchesi-Mangiaracina porterà sul palco un mix travolgente di energia e creatività. Non perdere l’occasione di immergerti in un concerto che promette di essere un'esperienza indimenticabile, in perfetta sintonia con i trend della musica contemporanea!

Il 5 giugno a partire dalle ore 21.00 il Mainstage del WMF ospiterà il concerto de La Rappresentante di Lista. Il Summer Tour del duo Lucchesi - Mangiaracina farà tappa al WMF 2025 portando sul palco principale della manifestazione tutta l'energia e la creatività che li hanno resi protagonisti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Rappresentante di Lista live a Bologna per una serata al WMF - We Make Future

