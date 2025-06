La Rai obbliga alle ferie dipendenti e collaboratori che aderiscono a partiti o sostengono i referendum | discriminatorio

La recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ha acceso un dibattito scottante sulla libertà di espressione e sui diritti dei lavoratori. L’obbligo di ferie per i dipendenti Rai attivi in politica è stato definito “discriminatorio”, mettendo in luce un tema cruciale: la separazione tra vita lavorativa e impegno civico. In un'epoca in cui il coinvolgimento politico è fondamentale, quale sarà l'impatto di questa decisione sulla partecipazione democratica?

È “ discriminatorio ” obbligare i dipendenti e collaboratori Rai che aderiscono a partiti, hanno accettato una candidatura, sono attivisti sindacali o fanno parte di comitati referendari a prendersi ferie o andare in aspettativa durante la campagna per i referendum dell’8 e 9 giugno. Lo ha stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), bocciando una circolare della Direzione generale di viale Mazzini che ha imposto a un'”ampia cerchia” di lavoratori – tra gli altri cameraman, fonici, tecnici delle luci, costumisti, scenografi, direttori della fotografia – con quelle caratteristiche “un obbligo di astensione dal lavoro mediante la fruizione di ferie e di aspettativa non retribuita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Rai obbliga alle ferie dipendenti e collaboratori che aderiscono a partiti o sostengono i referendum: discriminatorio”

