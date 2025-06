La Rai multata per colpa di Chiara Ferragni confermata la pubblicità occulta a Sanremo | quanto costa la gag con Amadeus

La Rai è sotto i riflettori per una multa di oltre 123.000 euro, legata alla celebre Chiara Ferragni e alla sua presenza a Sanremo. La pubblicità occulta, emersa durante il Festival, solleva interrogativi su come i confini tra contenuto e promozione si stiano sempre più assottigliando. In un'epoca in cui l'influencer marketing regna sovrano, quanto vale davvero una gag con Amadeus? Questo episodio rimette in discussione la trasparenza nel mondo dello spettacolo.

Il Consiglio di Stato ha confermato la multa di 123.498 euro inflitta dall’Agcom alla Rai per pubblicità occulta a Instagram durante il Festival di Sanremo 2023. Secondo i giudici di Palazzo Spada, per il ruolo della Rai e della risonanza mediatica che il Festival riveste « l’emittente non poteva ragionevolmente trascurare che il continuo riferimento ad un determinato social network si sarebbe risolto nella promozione dello stesso (come di fatto accaduto); ciò implicava la necessità di conformare i messaggi – oggettivamente promozionali – alla disciplina di settore, atta a rendere edotto lo spettatore del contenuto promozionale». 🔗 Leggi su Open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanremo nella bufera: multa salata alla Rai per pubblicità occulta e c’entra Chiara Ferragni

Si legge su msn.com: Il Consiglio di Stato conferma che la Rai è colpevole di pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo 2023: multa da 123.498 euro ...

Rai, confermata la multa per pubblicità occulta a Sanremo

Lo riporta msn.com: Il Consiglio di Stato ha confermato la multa di 123.498 euro di Agcom alla Rai per l'accusa di pubblicità occulta a Instagram al festival ...

Sanremo 2023, multa alla Rai per colpa di Chiara Ferragni e Amadeus

Scrive quotidiano.net: Il continuo coinvolgimento del marchio Instagram da parte di Chiara ... Rai e social network. Ed ecco che l'accusa di pubblicità occulta non solo è arrivata, ma si concretizzerà presto in una ...