La Rai discrimina i dipendenti che fanno politica il giudice del lavoro contro le ferie obbligate anche a chi promuove il referendum

Una sentenza che scuote il mondo del lavoro e della libertà di espressione: la Rai, secondo il tribunale di Busto Arsizio, discrimina i dipendenti attivi in politica. Questo non è solo un caso isolato, ma segna un trend preoccupante nel panorama italiano, dove l'impegno civico sembra essere ostacolato. È fondamentale garantire a ogni professionista il diritto di partecipare attivamente alla democrazia, senza timori né restrizioni. La questione è aperta: fino a dove si può spingere la

La Rai discrimina i suoi dipendenti impegnati in politica secondo il tribunale del Lavoro di Busto Arsizio. In una circolare della Direzione generale, la Rai aveva «imposto a una ampia cerchia di dipendenti e a collaboratori», compresi tecnici e cameraman, «un obbligo di astensione dal lavoro mediante la fruizione di ferie e di aspettativa non retribuita». La discriminazione per chi fa politica. L’obbligo di prendere ferie per i dipendenti Rai scattava nel caso avessero «presentato candidature ovvero aderiscono a partiti politici», siano «attivisti sindacali» o «si riconoscono e fanno parte di partiti, movimenti, associazioni non profit, comitati referendari». 🔗 Leggi su Open.online

Se ne parla anche su altri siti

Il giudice del lavoro: “Rai discrimina, obbligo ferie a chi promuove referendum”

Scrive msn.com: È "discriminatoria" una circolare della Direzione generale della Rai che ha "imposto a una ampia cerchia di dipendenti e a collaboratori", tra cui cameraman, fonici, tecnici delle luci e non solo, "un ...

Referendum 8-9 giugno, giudice lavoro: “Rai discrimina con obbligo ferie o aspettativa”

Lo riporta msn.com: È discriminatorio obbligare alle ferie o a un periodo di aspettativa i dipendenti e i collaboratori della Rai a "fruire di ferie (ovvero di recuperi)" o in ...

Rai, giudice annulla circolare contro l’impegno referendario per dipendenti e collaboratori

Secondo repubblica.it: Sarebbe opportuno che la Rai facesse tesoro di questa sentenza: correttezza ed imparzialità non fanno in alcun modo ... stampa circa norme restrittive per dipendenti e collaboratori recentemente ...