la radiografia del lavoro più autonomi meno disoccupati

La recente radiografia del lavoro in Italia rivela un fenomeno interessante: crescono gli autonomi e diminuiscono i disoccupati. Un segnale di cambiamento che riflette una società in evoluzione, alla ricerca di maggiore flessibilità e opportunità. Con i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza alle porte, ci troviamo di fronte a una scelta cruciale: sostenere un progresso sociale o restare ancorati al passato? La tua voce può fare la differenza!

Roma, 3 giugno 2025 – La volata per i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza di domenica e lunedì è entrata nella fase finale. Soprattutto il fronte del Sì è mobilitato per raggiungere il quorum in un appuntamento che ha assunto sempre più anche la caratteristica di un passaggio rilevante politicamente: se non un test sul governo, di sicuro un test sulla capacità dell’opposizione di mobilitare gli elettori. A maggior ragione dopo l’avviso di Giorgia Meloni di fatto a favore dell’astensione: “Andrò al seggio, ma non ritirerò le schede”, mentre Matteo Salvini fa sapere che sarà all’estero. Da qui la moltiplicazione degli appelli e delle polemiche dei leader di Pd, 5 Stelle e Avs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net