La Promessa anticipazioni 4 giugno Manuel in manette | Burdina lo accusa dell’omicidio di Gregorio

In un colpo di scena drammatico, Manuel viene arrestato per l'omicidio di Gregorio. La tensione sale a livelli palpabili nella tenuta, mentre gli abitanti assistono increduli a questa svolta. La Promessa non smette di sorprendere, rispecchiando la crescente voglia di storie avvincenti che catturano il pubblico. Non perdere l'appuntamento su Rete 4 il 4 giugno: la rivelazione di un segreto potrebbe cambiare tutto!

Il sergente torna alla tenuta con un mandato: tutti sono sconvolti mentre Manuel viene ammanettato davanti agli occhi increduli degli abitanti. La Promessa torna su Rete 4 domani, mercoledì 4 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Un dettaglio scoperto dalla polizia incastrerebbe Manuel che adesso deve difendersi dall'accusa di omicidio. Riassunto dell'episodio precedente Dopo che Cruz ha impedito le nozze segrete tra Jana e Manuel, la loro relazione viene scoperta, scatenando la furia del marchese Alonso, che si oppone fermamente all'unione tra suo figlio e una cameriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 4 giugno, Manuel in manette: Burdina lo accusa dell’omicidio di Gregorio

