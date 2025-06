La Promessa Anticipazioni 4 giugno 2025 | Manuel in arresto! Ha ucciso lui Gregorio?

Il 4 giugno 2025, la tensione a "La Promessa" raggiungerà il culmine: Manuel, accusato dell'omicidio di Don Gregorio, si trova in una situazione disperata. Questo colpo di scena non è solo un momento chiave della trama, ma riflette un trend crescente nelle soap opera italiane: drammi familiari e conflitti morali che catturano l’attenzione del pubblico. Riuscirà Manuel a dimostrare la sua innocenza? Non perdere l’appuntamento!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 4 giugno 2025. Nell'episodio della Soap Manuel finirà in carcere con la pesante accusa di aver ucciso Don Gregorio. Il giovane marchese riuscirà a salvarsi?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 4 giugno 2025: Manuel in arresto! Ha ucciso lui Gregorio?

Leggi anche Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

