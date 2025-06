La principessa Maria Carolina di Borbone ancora in ospedale | “La vita è fragile abbiate cura di voi”

La principessa Maria Carolina di Borbone, dopo un grave incidente in moto, è ancora in ospedale, ma il suo messaggio di speranza è chiaro: "La vita è fragile, abbiate cura di voi". Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza e della consapevolezza nella mobilità, un tema sempre più attuale in un mondo che corre veloce. Scopri come la principessa affronta questa sfida e il suo impatto sulla comunità.

La principessa è ricoverata in ospedale dopo un brutto incidente in moto. È tornata sui social per rassicurare la community circa le sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

