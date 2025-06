La premier danese Frederiksen indossa l’elmetto | Basta rigore nei conti spendiamo in armi il più possibile

La premier danese Mette Frederiksen rompe il silenzio sull'austerità: "Spendiamo in armi il più possibile". Un cambio di rotta sorprendente che riflette un trend globale, dove la sicurezza militare prevale su questioni sociali e ambientali. In un'epoca in cui le disuguaglianze aumentano e la crisi climatica si aggrava, questa scelta solleva interrogativi inquietanti. Siamo pronti a sacrificare il benessere per la difesa? La risposta potrebbe influenzare il nostro futuro.

La fine dell’auterity, all’improvviso. Per rilanciare la crescita? Per combattere la crisi climatica? Per ridurre diseguaglianze che esplodono? No, per finanziare il riarmo dei paesi euro. Lo ha detto chiaramente la premier danese Mette Frederiksen, parlando in conferenza stampa a Copenaghen assieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “ Abbiamo avuto in passato un ruolo di primo piano nel gruppo dei quattro frugali (insieme ad Austria, Olanda e Germania, ndr ), rivendica Frederiksen, e ora lo avremo in un altro gruppo, perché i tempi sono cambiati e il mondo sta cambiando rapidamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La premier danese Frederiksen indossa l’elmetto: “Basta rigore nei conti, spendiamo in armi il più possibile”

Leggi anche Migranti, al via il patto Italia-Danimarca. La premier danese. “D’accordo con Giorgia su tutto, c’è un limite all’accoglienza” (video) - Al via il Patto Italia-Danimarca sui migranti: un’intesa fondamentale tra la premier Meloni e il primo ministro Frederiksen, con un forte impegno nel contrasto all’immigrazione clandestina.

