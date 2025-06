La Post-Street Art di Stefano Alvino da Bergamo a New York

Stefano Alvino, artista bergamasco, porta la sua post street art da Bergamo a New York, abbracciando un movimento che affonda le radici nel muralismo messicano e si evolve attraverso figure iconiche come Banksy. Questo viaggio non è solo un trasferimento geografico, ma una riflessione sulla trasformazione urbana. Scopri come la sua arte sfida le convenzioni, dando voce a una nuova era di creatività pubblica. Un invito a esplorare l’arte oltre i confini tradizionali!

Dal muralismo messicano a Banksy la Street Art è un movimento complesso quanto diversificato. Nell’arte contemporanea la Street Art fa invece riferimento ad una precisa corrente artistica che nasce negli anni Settanta e Ottanta e segue proprie regole e un proprio sviluppo. “Independent public art”, “post-graffiti”, “neo-graffiti” e “guerrilla art”: sono questi alcuni dei termini che con accezioni diverse indicano la Street Art. E se oggi in parte la Street Art è un po’ superata, per meglio comprenderla occorre parlare di sua evoluzione, e quindi possiamo parlare della nascita di una “ Post-Street Art. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Post-Street Art di Stefano Alvino da Bergamo a New York

