La porta in faccia della Juventus a Tether e la strategia sbagliata di Ardoino

La Juventus si trova al centro di un'inaspettata tempesta, con Paolo Ardoino, CEO di Tether, che esprime il suo disappunto per una strategia sbagliata. In un momento in cui il mondo dello sport e delle criptovalute si intrecciano sempre di più, la paura di non innovare può rivelarsi fatale. La Juve e Ardoino sono chiamati a riflettere: è tempo di rialzarsi o rischiare di restare nell'ombra? Scopri come questa sfida potrebbe cambiare le sorti del

La paura di fare la fine di Elon Musk. Le pubbliche doglianze rilasciate via X da Paolo Ardoino, ceo di Tether, hanno fatto incursione nel dibattito intorno alle cose di casa Juventus. L'uomo delle criptovalute, che con piglio trumpiano lancia il programma Make Juventus great again ( MJGA ), lamenta adesso di essere stato posato in un angolo. Sostanzialmente, al pari del boss di Tesla, messo nelle condizioni di non dar corso ai progetti di grandezza. Che a questo punto rischiano di rimanere cripto, come le valute su cui si basano il business e le fortune di Tether. Un meme su MJGA condiviso sui social.

