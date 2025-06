La Polonia va a destra | perché gli europeisti sono stati sconfitti

La Polonia si tinge di destra, mentre gli europeisti subiscono un duro colpo. Il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, ha visto svanire le sue ambizioni in una notte che sembra aver segnato un cambiamento radicale. Questo ribaltamento non è solo una questione interna, ma si inserisce in un contesto europeo sempre più polarizzato. Un punto interessante? La resilienza della destra in un continente dove il futuro sembra appeso a un filo.

Il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski è entrato papa ed è uscito cardinale dalla notte insonne della Repubblica di Polonia. La missione impossibile del rivale Karol Nawrocki si è compiuta all’alba, che con le prime luci ha spazzato via i sogni di Donald Tusk, i sondaggi e l’exit poll e con una manciata di voti e un colpo di reni ha ribaltato le previsioni. Era stato profetico quando, all’incauto e prematuro brindisi dell’antagonista, che alla chiusura dei seggi domenica sera si era proclamato vincitore, aveva ammonito: «Vinceremo nella notte e salveremo il Paese». Se, come e da chi “salverà” la Polonia è tutto da vedere, ma che abbia vinto al di là di ogni ragionevole dubbio e di una maggioranza non ampia (50,89%) ma sufficiente è un dato di fatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Polonia va a destra: perché gli europeisti sono stati sconfitti

Leggi anche Polonia al bivio: rischio stallo dopo le presidenziali, l’estrema destra è l’ago della bilancia - A pochi giorni dal secondo turno delle presidenziali in Polonia, il panorama politico è incerto. Il ruolo dell’estrema destra, con Slawomir Mentzen di Konfederacja, che ha ottenuto il 14,8% al primo turno, potrebbe diventare decisivo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni presidenziali in Polonia, il candidato della destra Karol Nawrocki vince con il 50,89%

Riporta msn.com: La presidenza della Polonia resta alla destra sovranista del Pis, il cui candidato Karol Nawrocki, si è imposto sull'europeista sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski con il 50,89% contro il 49,11%, an ...

In Polonia vince l’estrema destra: chi è il nuovo presidente Karol Nawrocki

Scrive dire.it: Antisovietico e ultraconservatore, è contrario all’aborto, alla contraccezione di emergenza e alle unioni civili ...

Polonia, Tusk: chiederò voto di fiducia in parlamento. Trump si congratula con il nuovo presidente Nawrocki

ilsole24ore.com scrive: La nuova svolta a destra della Polonia è vista con una certa apprensione da Bruxelles, che, a caldo, ha comunque ostentato ottimismo ...