La Polizia Stradale soccorre una donna alla guida di un veicolo contromano sull’Autostrada A3

In un'epoca in cui la sicurezza stradale è più che mai al centro dell'attenzione, il tempestivo intervento della Polizia Stradale di Salerno ha messo in luce l'importanza di avere professionisti pronti a rispondere in situazioni critiche. L'episodio della donna contromano sull'A3, in evidente stato di confusione, solleva interrogativi sulla necessità di una maggiore consapevolezza e formazione al volante. Cosa possiamo fare per prevenire simili situazioni?

Un intervento tempestivo e professionale degli uomini della Polizia Stradale di Salerno ha permesso di prestare soccorso a una donna in evidente stato di confusione sulla rampa di uscita dell’autostrada A3 Napoli-Salerno, all’altezza di Castellammare di Stabia. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, in orario serale, quando una pattuglia in servizio di vigilanza stradale ha ricevuto una segnalazione dal Centro Operativo Autostradale di Napoli riguardo la presenza di una donna che tentava di immettersi contromano sulla carreggiata autostradale. Giunti sul posto, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri hanno individuato il veicolo segnalato posizionato sulla rampa di uscita, in condizioni di potenziale pericolo, con la conducente che presentava evidenti segni di disorientamento e difficoltà cognitive. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - La Polizia Stradale soccorre una donna alla guida di un veicolo contromano sull’Autostrada A3

Leggi anche Lo sguardo della Polizia stradale sulle Statali: sono accesi gli autovelox - Lo sguardo attento della Polizia Stradale sulle statali lombarde è volto a garantire la sicurezza stradale.

Segui queste discussioni sui social

DL Sicurezza: la repressione del dissenso attraverso la tutela delle forze di polizia #repressionepolizia #Senzacategoria #autoritarismo #sicurezza #polizia Leggi la discussione

«Un poliziotto si è infiltrato nel partito e ci ha spiato per 10 mesi»agente di Polizia si sarebbe finto attivista di Potere al Popolo. Il portavoce nazionale Giuliano Granato: «Episodio gravissimo, chiediamo spiegazioni…#polizia #infiltra… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Castellammare: donna contromano in autostrada, soccorsa dalla polizia stradale

Secondo msn.com: Castellammare. Contromano in autostrada, donna soccorsa dalla Polizia Stradale. L'intervento degli uomini della Polizia Stradale di Salerno ha permesso ...

Angri, tenta di entrare in autostrada contromano: polizia stradale evita una tragedia

Segnala msn.com: Un intervento tempestivo e di sicuro provvidenziale, quello compiuto dagli uomini della Polizia Stradale di Salerno, che ha permesso di prestare soccorso a una donna in evidente stato di ...

La Polizia Stradale soccorre una donna alla guida di un veicolo contromano sull’Autostrada A3

Da zon.it: Un intervento tempestivo e professionale degli uomini della Polizia Stradale di Salerno ha permesso di prestare soccorso a una donna in evidente stato di ...