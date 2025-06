La polizia fa irruzione in casa scena drammatica | una donna picchiata nascosta sotto al letto

Un altro episodio di violenza domestica scuote Livorno, mettendo in luce un problema sempre più urgente nella nostra società. La drammatica irruzione della polizia ha salvato una donna, rinvenuta nascosta sotto al letto, ma quanto ancora dobbiamo affrontare per fermare questo ciclo di abusi? È fondamentale rompere il silenzio e sostenere le vittime, affinché ogni urlo venga ascoltato e ogni casa torni a essere un rifugio.

Livorno, 3 giugno 2024 – Una scena di violenza domestica scioccante, interrotta solo grazie al tempestivo intervento della polizia di Livorno. Alle prime luci di sabato 25 maggio, intorno alle 06:20, una pattuglia delle Sezioni Volanti è intervenuta in una casa in centro città, allertata da un cittadino che aveva udito urla provenienti dall'appartamento adiacente. Arrivati sul posto, gli agenti hanno immediatamente percepito i lamenti e le grida disperate di una donna provenire dall'interno dell'abitazione indicata. Dopo aver tentato inutilmente di ottenere una risposta bussando alla porta, gli agenti hanno fatto irruzione sfondando l'ingresso.

