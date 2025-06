La Petrarca si trasferisce in biblioteca Da oggi via alle lezioni fra gli scaffali

La Biblioteca di Incisa si trasforma in aula: un’idea innovativa che unisce cultura e apprendimento! I piccoli studenti della Petrarca vivranno un'avventura tra gli scaffali, riscoprendo il piacere della lettura in un contesto inusuale. Questo trend di "apprendimento esperienziale" sta prendendo piede nelle scuole, dimostrando come l'ambiente possa stimolare la curiosità e la creatività nei più giovani. Un modo originale di imparare, proprio sotto gli occhi di un patrimonio di conoscenze!

di Manuela Plastina La biblioteca di Incisa è chiusa per tutta questa settimana "speciale" in cui diventa una scuola elementare: da oggi i ragazzi di tre classi di prima e seconda della Petrarca fanno lezione tra gli scaffali e nelle sale lettura. Hanno dovuto lasciare momentaneamente il loro plesso che è interessato da lavori di ampliamento per poter ospitare, da settembre, anche i giovani studenti della scuola primaria La Massa: quest'ultima il 10 di giugno chiuderà definitivamente per rinascere nel 2026 come nuovo nido da 30 posti grazie ai fondi Pnrr da 850 mila euro. Altri fondi di medesima provenienza, ma da 1,24 milioni di euro, sono destinati alla riqualificazione della Petrarca: da settembre diventerà appunto scuola elementare unica di Incisa.

