La Petanque sbarca alla Villa comunale | presentato il primo trofeo regionale

La petanque conquista Reggio Calabria! Domenica 8 giugno, la Villa Comunale si trasformerà in un palcoscenico per il primo trofeo regionale Villa Arangea. Un evento che non solo celebra questo affascinante sport, ma si inserisce in un trend crescente di valorizzazione delle attività all’aperto e del benessere comunitario. Non perdere l’occasione di scoprire un gioco di strategia e convivialità, perfetto per tutte le età!