La Pennicanza di Fiorello chiude, ma solo temporaneamente! Dal 19 maggio al 6 giugno, il suo Radio2 Radio Show ha incantato gli ascoltatori con il suo umorismo travolgente. I vertici Rai, temendo che il talento di Fiorello metta in ombra gli altri programmi, hanno deciso di fermarlo. Un’ottima occasione per riflettere su come la radio stia evolvendo: sempre più alla ricerca di contenuti autentici e coinvolgenti per catturare il pubblico!

E’ arrivato a schiaffo il 19 maggio e se ne va in fretta e furia il 6 giugno. Questa settimana si conclude l’avventura di Fiorello nel primo pomeriggio di Rai Radio2 con il suo Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci ironizza lo showman siciliano nella puntata del 2 giugno, che ha dunque dato il via al countdown verso i saluti di venerdì. Quello di Fiorello, in coppia con Fabrizio Biggio in questa nuova avventura post Viva Rai2, non sarà un addio ma un arrivederci alla prossima stagione: Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Pennicanza di Fiorello chiude, ma solo per ora

Rai: Fiorello torna in onda con 'Radio 2 Radio show la pennicanza' - Fiorello torna su Radio2 con il nuovo programma 'Radio2 Radio Show La Pennicanza', affiancato da Fabrizio Biggio.

