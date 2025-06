La pelle secca e screpolata non è solo un problema invernale e legato al freddo Ecco cinque consigli per curare le mani

La pelle secca e screpolata non conosce stagione: colpisce anche in primavera ed estate. Con l’aumento delle temperature, la cura delle mani diventa fondamentale. Scopri cinque semplici consigli del dermatologo Pier Luca Mandolini per mantenerle sempre morbide e idratate. Un gesto quotidiano che non solo migliora l’estetica, ma rappresenta un atto d'amore verso te stessa. Perché ogni mano merita di essere coccolata!

La pelle secca e screpolata è un fastidioso inestetismo di cui tante soffrono, in inverno ma non solo. Ecco allora cinque buone abitudini da adottare per la cura delle mani, suggerite dal dermatologo Pier Luca Mandolini. Un aiuto per mantenere la pelle nutrita e idratata. Leggi anche › Mani screpolate, come prendersene cura 1. Usare l' acqua tiepida per lavare le mani e scegliere saponi delicati 2. Utilizzare i guanti ed evitare prodotti aggressivi per le pulizie 3. Usare i gel igienizzanti a base alcolica solo se indispensabile 4. Applicare la crema per le mani più volte al giorno Leggi anche › Creme leviganti corpo, per una pelle liscissima 5.

Cause e rimedi per la pelle secca - La pelle secca è un problema comune, influenzato da fattori ambientali, abitudini quotidiane e predisposizioni genetiche.

