La Pav edizioni sbarca a Una marina di libri | autori siciliani e premiazione del concorso Sicilia in penna

La Pav Edizioni si prepara a incantare il pubblico de "Una marina di libri" con la premiazione del concorso "Sicilia in penna". Sabato 7, alle 17:30, gli autori siciliani avranno l'opportunità di far brillare le loro storie in un dialogo diretto con i lettori. Un momento imperdibile che celebra la ricchezza culturale dell'isola, in un'epoca in cui le voci locali sono più importanti che mai! Non mancate!

La casa editrice romana, da sempre attenta alla valorizzazione delle voci territoriali, porterà infatti in primo piano alcuni autori siciliani del suo catalogo, offrendo loro uno spazio di dialogo diretto con il pubblico sabato 7 alle 17:30 presso il centro internazionale di fotografia “Letizia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Pav edizioni sbarca a Una marina di libri: autori siciliani e premiazione del concorso "Sicilia in penna"

Approfondimenti da altre fonti

Will Smith sbarca a Marina di Stabia: vacanze nel Golfo terminate

Segnala ilmattino.it: Vacanze terminate per la star di Hollywood Will Smith che questa mattina ha lasciato l’isola azzurra ed è tornato nel porto turistico di Marina di Stabia a Castellammare dal quale era partito ...